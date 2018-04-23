Филиал «Кировэнерго» продолжает работу в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада

Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности, который объявлен в филиале накануне, 22 апреля 2018 года. Сильнейший снегопад, метель и шквалистый ветер, обрушившиеся на Кировскую область , не привели к массовым нарушениям в электросетевом комплексе.

Точечные отключения на распределительных сетях 10 и 0,4 киловольт фиксируются на всей территории региона, особенно — в его центральной и западной частях. Но все эти отключения устраняются в кратчайшие сроки силами ремонтных бригад районов электрических сетей (РЭС) «Кировэнерго».

Сохранить работоспособность электросетевого комплекса в сложнейших погодных условиях удается благодаря слаженным действиям всех служб филиала. Энергетики ведут усиленный мониторинг работы энегообъектов и метеорологической обстановки. Персонал обеспечен всем необходимым оборудованием, материалами и специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной быстро доставить ремонтные бригады на место проведения работ.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты. Специалисты филиала поддерживают постоянную связь с органами власти, подразделениями МЧС , коммунальными службами.

Напоминаем, что в целях информирования населения по вопросам электроснабжения в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт— центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения об отключениях на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber.

Энергетики предупреждают: непогода может стать причиной повреждений линий электропередачи. Если вы видите лежащий на земле оборванный провод, не испытывайте судьбу, не приближайтесь у нему ближе 8 метров! Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода «шаркающей походкой», не отрывая стопы от земли.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»