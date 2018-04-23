Строительство в Ярославском районе молочно-товарной фермы на 2000 голов будет завершено в следующем году

Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов посетил ряд предприятий АПК Ярославского муниципального района.

В АО «Племзавод „Ярославка“ он осмотрел цех по переработке молока, молочно-товарную ферму на 1000 голов племенного стада ярославской и голштинской пород крупного рогатого скота и обсудил с главой района Николаем Золотниковым, генеральным директором предприятия Андреем Блиновым вопросы финансовой поддержки племенного скотоводства. В прошлом году на эти цели „Ярославка“ получила из федерального и областного бюджетов 2,7 миллиона рублей.

На предприятии созданы необходимые условия содержания и кормления племенных животных, обеспечивающие реализацию их генетического потенциала. За 2017 год в хозяйстве произведено 8,7 тысячи тонн молока, средний удой от коровы составил 7605 килограммов. Это 9-е место в регионе.

— 12 марта на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей Президент России Владимир Путин отметил, что молочная отрасль является одной из важнейших в сельском хозяйстве. Реализация ее потенциала — залог развития сельских территорий, — сказал Валерий Холодов. — Те показатели, которые есть сегодня у „Ярославки“, — это безусловное достижение.

На данный момент на предприятии содержится 1150 племенных коров, в том числе 805 — ярославской породы и 345 — голштинской. За прошлый год реализовано 129 голов племенного молодняка ярославской породы. Племзавод ежегодно представляет регион на Российской агропромышленной выставке „Золотая осень“ в Москве на ВДНХ. В 2019 году „Ярославка“ планирует начать реализацию инвестиционного проекта по строительству семеноводческого центра.

Также Валерий Холодов побывал на агрофирме „Пахма“. С прошлого года она реализует проект по созданию новой молочно-товарной фермы на 2000 голов. Валерий Холодов осмотрел стройплощадку, которая находится в селе Богослов, и обсудил с генеральным директором предприятия Сергеем Ивановым вопросы инвестирования.

— Строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов дойного стада крупного рогатого скота предусмотрено соглашением о социально-экономическом партнерстве между Правительством Ярославской области и ЗАО „Агрофирма „Пахма“, заключенным в рамках Российской агропромышленной выставки „Золотая осень — 2017“, — пояснил Валерий Холодов. — Планируется, что объект будет сдан в четвертом квартале следующего года.

Общая стоимость проекта — 1,3 миллиарда рублей. Решается вопрос о получении льготного инвестиционного кредита.

В поселке Михайловском Валерий Холодов посетил ФГБУ ГСАС „Ярославская“. Оно занимается проведением агрохимических анализов и исследований сельскохозяйственной и пищевой продукции, агрохимикатов, кормов, химических, токсикологических, радиологических, природных, питьевых и сточных вод, продуктов их переработки.

Проведение работ по агрохимическому анализу сельскохозяйственных угодий в хозяйствах области запланировано на 2018 год.