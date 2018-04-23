Волгоградская область получила 69 млн руб на «Электронное здравоохранение»

Федеральные власти выделили Волгоградской области 69 миллионов рублей на внедрение информационных систем в государственных поликлиниках в рамках проекта «Электронное здравоохранение».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, по объему финансирования регион вошел в тройку лидеров наряду с Тверской и Ростовской областями. В общей сложности в текущем году на реализацию информатизации волгоградских медучреждений будет потрачено 146 миллионов рублей, выделенных из различных источников.

Внедрение информационных технологий в поликлиниках поможет облегчить документооборот, ведение графика приёма врачей, обеспечит дистанционную запись к специалисту, обмен данными между медучреждениями, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

С 2014 года на информатизацию поликлиник было потрачено 391,4 миллиона рублей. За это время в них было установлен около 7 000 единиц компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. Реализованы мероприятия по сопровождению информационной системы в 83 учреждениях. В 2018 году общее количество персонала, участвующего в электронном документообороте, а также количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой мединформационной системе, увеличат до 9 000.

Добавим, что сейчас на едином портале госуслуг ведется создание новых электронных сервисов для пациентов: личного кабинета «Мое здоровье» и единой виртуальной медкарты. За счет планируется собрать в одном месте все сведения об участке, к которому прикреплен человек, участковом враче, о совершенных и планируемых визитах. Такой ресурс по задумке должен облегчить процесс записи на прием.