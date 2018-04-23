В Казани отремонтируют квартиры 23 одиноких участников войны

23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной отремонтируют в 2018 году в Казани , сообщил начальник управления культуры Взат Абзалов.

В 2017 году была отремонтирована 41 квартира ветерана. Также в преддверии 9 мая все поликлиники Казани провели ежегодный комплексный медицинский осмотр ветеранов войны и горожан, приравненных к ним по льготам. Этот осмотр завершился 20 апреля. На 1 января 2018 года на диспансерном учете в городе стоит 8 360 ветеранов. В 2017 году лечение в городских больницах и поликлиниках прошли 2 535 ветеранов войны и приравненных к ним по льготам казанцев.