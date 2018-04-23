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В Казани отремонтируют квартиры 23 одиноких участников войны
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В Казани отремонтируют квартиры 23 одиноких участников войны 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной отремонтируют в 2018 году в Казани, сообщил начальник управления культуры Взат Абзалов.
В 2017 году была отремонтирована 41 квартира ветерана. Также в преддверии 9 мая все поликлиники Казани провели ежегодный комплексный медицинский осмотр ветеранов войны и горожан, приравненных к ним по льготам. Этот осмотр завершился 20 апреля. На 1 января 2018 года на диспансерном учете в городе стоит 8 360 ветеранов. В 2017 году лечение в городских больницах и поликлиниках прошли 2 535 ветеранов войны и приравненных к ним по льготам казанцев.
В столице Татарстана отремонтируют улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны. В частности, в 2018 году хотят обновить асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц Олега Кошевого, Аделя Кутуя, Маршала Чуйкова.
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