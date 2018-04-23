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Стала известна судьба заброшенных строений на Стрелке
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Стала известна судьба заброшенных строений на Стрелке 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
На нижегородской Стрелке сейчас идут работы по приведению территории в порядок в преддверитт чемпионата мира по футболу. Совсем скоро вместо старого порта здесь появится парк. Однако в этом районе есть несколько заброшенных строений, которые совсем не вписываются в общую концепцию благоустройства. Так, в доме № 2а на улице Советской поселились лица без определенного места жительства и разводят костры.
Ветхое двухэтажное здание по адресу: улица Стрелка, дом № 7 — пустовало несколько лет. Оно находится на въезде к собору Александра Невского, и там уже идут реставрационные работы. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в администрации Нижнего Новгорода, этот дом отдан в аренду Нижегородской епархии, которая и занимается его ремонтом.
Строение из красного кирпича по улице Стрелка, 1 нижегородцы могут видеть при съезде с Канавинского моста. По информации администрации города, дом будет полностью реконструирован. Контракт на эти работы заключен между администрацией и областной общественной организацией инвестиционного развития «Новый город» еще в декабре 2012 года.
До 11 мая 2019 года компания должна будет завершить реконструкцию и капитальный ремонт здания. Уже к июню текущего года планируется закончить фасадные и кровельные работы, установить окна и двери. Далее рабочие займутся только внутренней отделкой помещений. Какую именно функцию будет выполнять здание после ремонта, в администрации пока не сообщают.
Что касается заброшенного дома, который расположен в овраге рядом с постом ГИБДД по адресу: улица Советская, дом № 2а, — то бомжам придется подыскать себе другое жилище, так как начале июня он будет снесен.
Ранее мы сообщалось, что центр творческих инициатив разместится в здании бывшей фабрики «Маяк» в центре Нижнего Новгорода.
Фото автора
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