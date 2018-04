Дайджест научно-популярных мероприятий 23.04 — 29.04

Зачем ученый два года жил в волчьей стае, как ядерная физика влияет на культуру, как люди во время Ледникового периода могли общаться без слов, что происходит в хромосфере Солнца и откуда есть пошла молекула ДНК… Обо всем этом (и многом другом) можно узнать на научно-популярных мероприятиях, лучшие из которых Indicator.Ru собрал для вас в еженедельном дайджесте.

Фестиваль «Science Slam School»

Научные бои среди школьников Санкт-Петербурга

Зачем идти: если вы думаете, что наука — это только для взрослых, а молодежь давно уже не та, что была раньше, научные бои школьников могут изменить ваше мнение. Радиационный фон в центре Петербурга, загрязненность Невы, анализы на допинг по волосам и содержание соли в пище — вот лишь некоторые из тем докладов.

Кто рассказывает: Шесть школьников представляют свои научные проекты. Каждому дается всего десять минут на презентацию.

Когда: 23 апреля, понедельник, 19:00 — 21:00 Где: Санкт-Петербург, переулок Пирогова, 18, пространство «Пальма».

Стоимость: участие бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте Timepad.

«Девять дней одного года», или цепная реакция культуры

Как ядерные физики изменяют мир с точки зрения лириков

Зачем идти: послушать о том, как язык, кино и литература реагируют на открытия в области ядерной физики. В центре внимания лектора оказался фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года», который будет вписан в широкий культурный контекст. Если вы интересуетесь влиянием естественных наук на культуру или просто очень любите этот фильм, то лекция определенно для вас.

Кто рассказывает: Леонид Клейн — филолог, публицист, автор и ведущий программы на радиостанции «Серебряный дождь» , старший преподаватель колледжа Liberal arts РАНХиГС

Когда: 23 апреля, понедельник, 16:00 — 19:00 Где: Москва, ул. Фотиевой, 18, лицей «Вторая школа».

Стоимость: участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad.

Социальные институты Ледникового периода: проблема передачи культурной информации

Как ядерные физики изменяет мир с точки зрения лириков

Зачем идти: узнать, как общественные институты могли появиться до устной речи еще в верхнем палеолите (40-10 тысяч лет назад), как знания о живших в Ледниковом периоде Homo sapiens помогают понять современное общество и зачем археологам могут понадобиться ускорители частиц. Десятый, юбилейный лекторий проекта #Наука_МГУ при поддержке Indicator.Ru.

Когда: 24 апреля, вторник, 18:30 — 20:00 Где: Москва, Варшавское шоссе д. 9, лекторий Rambler&Co Стоимость: участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad.

The LHCb experiment and the quest for New Physics

Лекция специалистов из CERN в «МИСиС»

Зачем идти: проникнуться прелестью мезонов и очарованием кварков, понимая, наконец, как физики изучают их свойства и ищут отклонения от Стандартной модели. Люди, для которых слова «лептонная универсальность» — не пустой звук, узнают интересные детали проводящихся на Большом агроном коллайдере и планируемых совместно с российскими университетами экспериментов. Организаторы обещали синхронный перевод на русский язык.

Кто рассказывает: Нико Сера, профессор Университета Цюриха и глава группы экспериментальной физики ароматов, инициатор нескольких важных экспериментов на детекторе LHCb на Большом адронном коллайдере. Вместе с ним выступит Ярослава Безшуйко, PhD в Университете Цюриха, изучающая лептонную универсальность и создающая оборудования для детектора LHCb.

Когда: 24 апреля, вторник, 17:30 — 19:00 Где: Москва, Ленинский проспект, д. 4, НИТУ МИСиС.

Стоимость: участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Будет организована онлайн-трансляция.

Человек в стае волков

Проживший два года с волками биолог делится опытом

Зачем идти: даже если вы не хотите, чтобы волки принимали вас за своего, послушать о том, как серые хищники общаются, воспитывают щенков и планируют совместную охоту интересно многим. Сам лектор занялся такой экстремальной работой для того, чтобы научиться выкармливать и возвращать волков в природу абсолютно готовыми ко взрослой волчьей жизни.

Кто рассказывает: Ясон Бадридзе — профессор, доктор биологических наук, возглавляющий сектор поведения и экологии животных в Институте зоологии АН Грузии, сотрудник Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе. Зоолог более тридцати лет посвятил изучению волков, выкормил и воспитал более сотни этих животных по собственной методике.

Когда: 25 апреля, среда, 19:30 Где: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7, Культурно-просветительский центр «Архэ».

Стоимость: 300 рублей, студентам и школьникам скидки. Регистрация и билеты — на сайте организаторов.

Тайны морской биолюминесценции

Луч света в подводном царстве: кто, как и зачем

Зачем идти: познакомиться с химией и механизмами свечения подводных обитателей. Лектор расскажет о том, зачем биолюминесценция нужна животным, как она эволюционирует и как ее изучали разные поколения исследователей.

Кто рассказывает: Анвар Исмаилов — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Когда: 25 апреля, среда, 18:00 Где: Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 77, научный парк МГУ имени М. В. Ломоносова.

Стоимость: участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться. Для прохода в здание возьмите с собой паспорт.

Эта таинственная хромосфера

Лекция о таинственных процессах в наименее изученном слое атмосферы Солнца

Зачем идти: узнать, что происходит в атмосфере нашей звезды между видимой глазом солнечной поверхностью и короной. Хромосфера — слой, передающий энергию Солнца в разреженную, но раскаленную до двух миллионов градусов корону. Рассказ сопровождается показами на куполе планетария и живым общением с ученым.

Кто рассказывает: Валерий Нагнибеда — доктор физико-математических наук, доцент кафедры астрофизики СПбГУ.

Когда: 26 апреля, четверг, 19:30 Где: Санкт-Петербург, Александровский парк 4, Планетарий, Звездный зал (м. «Горьковская»).

Стоимость: 200 рублей, купить билет можно в кассе планетария.

Происхождение ДНК и систем ее копирования

Откуда взялась главная молекула жизни

Зачем идти: узнать, как ДНК заменила РНК в роли носителя информации, как совершенствовались механизмы их копирования и какую роль в эволюции играют вирусы.

Кто рассказывает: Михаил Никитин , научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки».

Когда: 26 апреля, четверг, 19:30 Где: Москва, ул. Фотиевой, 18, лицей «Вторая школа».

Стоимость: 500 рублей, студентам и школьникам скидки. Билеты на сайте организатора, Культурно-просветительский центр «Архэ».

Чего хочет мозг: нейрофизиология потребностей

Почему нам хочется есть, влюбляться и умиляться

Зачем идти: узнать, каки силы диктуют нам, что делать, влияя на поведение на нейробиологическом уровне. На лекции будет представлена научная точка зрения на любовь, радость, контроль веса, темперамент, страх и агрессию и объяснена связь между нашими потребностями, рефлексами и бессознательным.

Кто рассказывает: Вячеслав Дубынин — доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга.

Когда: 27 апреля, пятница, 19:30 — 21:30 Где: Москва, Курсовой переулок д. 17, стр. 1 (Дом Инженера), культурная платформа «Синхронизация».

Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте организаторов.

2×Лекторий фонда «Эволюция»

Бесконечности в математике и лечение стволовыми клетками

Зачем идти: послушать о бесконечных множествах и отделить правду от вымысла в области лечения стволовыми клетками. На первой лекции можно узнать, что значит «столько же» применительно к бесконечным множествам, какие бывают бесконечные множества и почему нельзя сосчитать все (вещественные) числа. Вторая поведает о том, стоит ли ожидать чудес от стволовых клеток и каких прорывов можно ждать в этой области.

Кто рассказывает: Михаил Гельфанд — доктор биологических наук, член Европейской академии. Заместитель директора Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН . Полина Лосева — физиолог, выпускница биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный обозреватель портала «Чердак».

Когда: 28 апреля, суббота, 17:00 — 20:00 Где: Петергоф , Царицынская, 2, Культурный центр «Каскад».

Стоимость: участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте Timepad.

Сверхпроводимость: как течёт электрический ток при очень низких температурах?

Что происходит с бегущими электронами при температуре вблизи абсолютного нуля

Зачем идти: чтобы «из первых рук» познакомиться с физикой сверхпроводимости и узнать, как ее можно применить в технологиях и медицине. Лектор расскажет, как ток может течь практически без потерь энергии, на уровне, доступном школьникам от десяти лет, поэтому если вы долго ждали подходящего момента, чтобы разобраться с этой темой, считайте, что он настал.

Кто рассказывает: Яков Фоминов — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики МФТИ.

Когда: 29 апреля, воскресенье, 17:30 Где: Москва, Ленинградский просп., д. 80, к. 11, Музей «Экспериментаниум».

Стоимость: участие бесплатно (не только для посетителей музея, но и для всех желающих), но требуется регистрация.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.