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В Репино полиция нашла пансионат с работающими там мигрантами-нелегалами
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В Репино полиция нашла пансионат с работающими там мигрантами-нелегалами 

Интересант 2 часа назад
Фото: Интересант
Профилактические рейд в одном из домов отдыха в Курортном районе провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В действиях юридического лица полиция усмотрела признаки административного правонарушения за незаконное привлечение к труду иностранный граждан.
Как сообщили сегодня в городском главке МВД, свои документы стражам прядка показали более 200 граждан, работающих в пансионате, который расположен в поселке Репино на Луговой улице. По результатам проверки установлено, что 12 граждан среднеазиатского государства находились на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. Они привлечены к административной ответственности.
А вот юрлицу грозит административный штраф. За каждого такого нарушителя, он может заплатить до одного миллиона рублей.
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