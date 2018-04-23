В Репино полиция нашла пансионат с работающими там мигрантами-нелегалами

Профилактические рейд в одном из домов отдыха в Курортном районе провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу Ленобласти . В действиях юридического лица полиция усмотрела признаки административного правонарушения за незаконное привлечение к труду иностранный граждан.

Как сообщили сегодня в городском главке МВД, свои документы стражам прядка показали более 200 граждан, работающих в пансионате, который расположен в поселке Репино на Луговой улице. По результатам проверки установлено, что 12 граждан среднеазиатского государства находились на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. Они привлечены к административной ответственности.

А вот юрлицу грозит административный штраф. За каждого такого нарушителя, он может заплатить до одного миллиона рублей.