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В Адыгее прошел республиканский субботник
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В Адыгее прошел республиканский субботник 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В субботу, 21 апреля, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия-2018» и республиканского месячника по наведению санитарного порядка во всех муниципальных образованиях Адыгеи прошел субботник. В нем принял участие глава РА Мурат Кумпилов.
На работы по благоустройству и санитарной очистке территорий вышли работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и колледжей.
Они занимались сбором мусора и поросли в лесополосах, в зонах отдыха, у мемориальных комплексов. Только в республиканской столице было убрано около 60 общественных территорий.
Вместе с коллегами глава РА Мурат Кумпилов трудился в городском парке культуры и отдыха, который является одним из самых любимых и посещаемых мест отдыха горожан и гостей республики.
«Все мы хотим видеть нашу республику красивой и благоустроенной. Во многом это зависит о нас самих, от личного вклада жителей в благоустройство и наведение санитарного порядка. Поэтому ежегодно в преддверии майских праздников мы объявляем месячник благоустройства, проводим субботники, наводим порядок в нашем общем доме — в Адыгее. Самое главное, чтобы люди почувствовали, что они хозяева своих населённых пунктов и беспокоились об их благоустройстве», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также указал на важность продолжения экологических акций, особенно в туристско-рекреационной зоне Адыгеи. На майские праздники и в новом летнем сезоне там ожидается большое число туристов, к которым также обращены просьбы оставлять чистыми места отдыха.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики уделяет санитарному состоянию территорий серьёзное внимание и работа в этом направлении будет продолжена.
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