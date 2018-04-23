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В Адыгее продолжат работу по поддержанию санитарного состояния
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В Адыгее продолжат работу по поддержанию санитарного состояния 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Итоги республиканского субботника подвели сегодня на расширенном планёрном совещании Кабинета министров РА, провёл которое глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По информации Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА, в субботнике приняли участие около 20 тыс. жителей республики, было задействовано свыше 220 единиц техники.
Глава Адыгеи подчеркнул, что работу по поддержанию санитарного состояния территорий необходимо продолжить.
«Не только населённые пункты, но и лесопарковые зоны необходимо привести в порядок, особенно в республиканской столице. Впереди майские праздники, и к их началу нужно обеспечить чистоту в местах отдыха», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики поручил во взаимодействии глав муниципалитетов, руководителей региональных ведомств и территориальных подразделений федеральных структур составить дорожную карту и в сжатые сроки навести санитарный порядок на закреплённых за подведомственными учреждениями площадках.
В ходе совещания также обсудили ряд текущих вопросов: организация охраны в школах, контроль качества питания в учреждениях здравоохранения и образования, поддержка талантливых спортсменов, финансовое обеспечение повышения МРОТ.
В завершение глава РА сообщил о высокой оценке руководством страны организации участия делегации Адыгеи в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи и вручил Благодарственное письмо Президента России ведущему специалисту-эксперту управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РА Зое Петрашевой.
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