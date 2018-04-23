В Адыгее продолжат работу по поддержанию санитарного состояния

Мурат Кумпилов. Итоги республиканского субботника подвели сегодня на расширенном планёрном совещании Кабинета министров РА, провёл которое глава Адыгеи

По информации Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА, в субботнике приняли участие около 20 тыс. жителей республики, было задействовано свыше 220 единиц техники.

Глава Адыгеи подчеркнул, что работу по поддержанию санитарного состояния территорий необходимо продолжить.

«Не только населённые пункты, но и лесопарковые зоны необходимо привести в порядок, особенно в республиканской столице. Впереди майские праздники, и к их началу нужно обеспечить чистоту в местах отдыха», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил во взаимодействии глав муниципалитетов, руководителей региональных ведомств и территориальных подразделений федеральных структур составить дорожную карту и в сжатые сроки навести санитарный порядок на закреплённых за подведомственными учреждениями площадках.

В ходе совещания также обсудили ряд текущих вопросов: организация охраны в школах, контроль качества питания в учреждениях здравоохранения и образования, поддержка талантливых спортсменов, финансовое обеспечение повышения МРОТ.