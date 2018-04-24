Подсчитают и предъявят: Европа готовит счет США из-за санкций к России 

Попытки Еврокомиссии оценить влияние антироссийских санкций США на европейский бизнес могут дать неожиданные результаты. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.
"Предсказать сегодня, чем закончится аудит Еврокомиссии по оценке вреда для Европы антироссийских санкций США невозможно. Евросоюз пребывает в метаниях и не может выработать единую позицию по этому вопросу. К примеру, накануне в Торонто лидеры «Большой семерки» заявили о возможном расширении пакета антироссийских санкций, привязав их к Украине, и даже оставили за собой право углублять санкционное давление несмотря на позитивное развитие событий в этой горячей точке.
Но эти же политики регулярно заявляют о вреде санкций, наносимых экономике их государств. То есть несогласованность налицо. Заявление европейских чиновников продиктовано в первую очередь заботой о европейских производителях — им новые санкции США могут создать сложности, которые выльются в новые ощутимые убытки", — отмечает специалист.
Еврокомиссия оценивает возможное влияние на бизнес в Евросоюзе новых санкций США в отношении России, и проконсультируется на эту тему со странами ЕС. Об этом представитель ЕК и внешнеполитической службы ЕС сообщил РИА «Новости». «Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они открыты к обсуждению любого влияния (санкций) на Евросоюз. Евросоюз регулярно контактирует с США по ряду санкционных вопросов», — сказал собеседник агентства.
"На первый взгляд, санкционный вопрос внес серьезный разлад в отношения Европы и США, но это не совсем так. Между европейцами и американцами существует определенный конфликт по вопросам тактики, но стратегическое единство, тем не менее, сохраняется. Сейчас идет дискуссия из-за несогласия европейцев с «точками приложения» санкций, но не с санкционной политикой в целом.
Обвинения в адрес России со стороны лидеров Германии, Франции, Британии продолжают сыпаться и имеют тенденцию к усилению. Москву торпедируют нападками по поводу Сирии, Украины, «дела Скрипалей». Но недаром говорят, что своя рубашка ближе к телу. То есть одно дело, когда Европа делает громкие заявления, за которыми ничего не следует. А участвовать в экономической кампании, которая помимо преференций за верность США сулит существенные убытки — совсем иной вопрос", — подчеркивает аналитик.
Европа в метаниях
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что попытается уговорить президента США Дональда Трампа не распространять новые американские санкции на немецкие компании, которые сотрудничают с Россией. Накануне крупные немецкие концерны Siemens, Daimler и Volkswagen попросили у властей страны договориться со Штатами, чтобы те позволили им выйти из-под антироссийских санкций.
Президент Франции Эммануэль Макрон пошел еще дальше, вознамерившись призвать Германию, Британию и Италию объединиться в просьбах к США о смягчении антироссийских санкций. Меж тем, сухая статистика гласит: торговый оборот между Россией и Германией, несмотря на санкции, вырос в прошлом году с €45 до €54,5 млрд, а немецкие компании в последние годы инвестировали в России около €20 млрд А опасения, что санкции нанесут ущерб ключевым для Европы отраслям — от автомобилестроения до аэрокосмической промышленности — растут по всей Европе.
"Взаимоисключающие заявления европейских политиков на фоне всей этой картины понять можно. Более того, если они обратятся к США коллегиально — в рамках Еврокомиссии или Совета ЕС — у них есть шансы «продавить» свои интересы в Вашингтоне. Но для этого им нужно самим объединиться, выработать общую позицию и добиваться ее принятия в США.
Пока же мы видим разнонаправленные высказывания — единой позиции в Европе не наблюдается. Ни требований к Вашингтону об изменении санкционного режима, ни по смягчению действующих ограничений, ни предложений американцам о новых «вменяемых схемах» взаимоотношений с Москвой мы со стороны ЕС не слышали. В целом же тенденция показывает, что европейские политики недовольны «глубоким влиянием» американских санкций на европейскую экономику. И для России это позитивно.
Определенным индикатором настроений как раз может стать итог оценки влияния санкций к России на Европу, который выдаст Еврокомиссия", — заключает Александр Камкин.