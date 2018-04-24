Подсчитают и предъявят: Европа готовит счет США из-за санкций к России

"Предсказать сегодня, чем закончится аудит Еврокомиссии по оценке вреда для Европы антироссийских санкций США невозможно. Евросоюз пребывает в метаниях и не может выработать единую позицию по этому вопросу. К примеру, накануне в Торонто лидеры «Большой семерки» заявили о возможном расширении пакета антироссийских санкций, привязав их к Украине , и даже оставили за собой право углублять санкционное давление несмотря на позитивное развитие событий в этой горячей точке.

Но эти же политики регулярно заявляют о вреде санкций, наносимых экономике их государств. То есть несогласованность налицо. Заявление европейских чиновников продиктовано в первую очередь заботой о европейских производителях — им новые санкции США могут создать сложности, которые выльются в новые ощутимые убытки", — отмечает специалист.

Еврокомиссия оценивает возможное влияние на бизнес в Евросоюзе новых санкций США в отношении России , и проконсультируется на эту тему со странами ЕС. Об этом представитель ЕК и внешнеполитической службы ЕС сообщил РИА «Новости» . «Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они открыты к обсуждению любого влияния (санкций) на Евросоюз. Евросоюз регулярно контактирует с США по ряду санкционных вопросов», — сказал собеседник агентства.

"На первый взгляд, санкционный вопрос внес серьезный разлад в отношения Европы и США, но это не совсем так. Между европейцами и американцами существует определенный конфликт по вопросам тактики, но стратегическое единство, тем не менее, сохраняется. Сейчас идет дискуссия из-за несогласия европейцев с «точками приложения» санкций, но не с санкционной политикой в целом.

Обвинения в адрес России со стороны лидеров Германии Франции , Британии продолжают сыпаться и имеют тенденцию к усилению. Москву торпедируют нападками по поводу Сирии , Украины, «дела Скрипалей». Но недаром говорят, что своя рубашка ближе к телу. То есть одно дело, когда Европа делает громкие заявления, за которыми ничего не следует. А участвовать в экономической кампании, которая помимо преференций за верность США сулит существенные убытки — совсем иной вопрос", — подчеркивает аналитик.

Европа в метаниях

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что попытается уговорить президента США Дональда Трампа не распространять новые американские санкции на немецкие компании, которые сотрудничают с Россией. Накануне крупные немецкие концерны Siemens , Daimler и Volkswagen попросили у властей страны договориться со Штатами, чтобы те позволили им выйти из-под антироссийских санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон пошел еще дальше, вознамерившись призвать Германию, Британию и Италию объединиться в просьбах к США о смягчении антироссийских санкций. Меж тем, сухая статистика гласит: торговый оборот между Россией и Германией, несмотря на санкции, вырос в прошлом году с €45 до €54,5 млрд, а немецкие компании в последние годы инвестировали в России около €20 млрд А опасения, что санкции нанесут ущерб ключевым для Европы отраслям — от автомобилестроения до аэрокосмической промышленности — растут по всей Европе.

"Взаимоисключающие заявления европейских политиков на фоне всей этой картины понять можно. Более того, если они обратятся к США коллегиально — в рамках Еврокомиссии или Совета ЕС — у них есть шансы «продавить» свои интересы в Вашингтоне. Но для этого им нужно самим объединиться, выработать общую позицию и добиваться ее принятия в США.

Пока же мы видим разнонаправленные высказывания — единой позиции в Европе не наблюдается. Ни требований к Вашингтону об изменении санкционного режима, ни по смягчению действующих ограничений, ни предложений американцам о новых «вменяемых схемах» взаимоотношений с Москвой мы со стороны ЕС не слышали. В целом же тенденция показывает, что европейские политики недовольны «глубоким влиянием» американских санкций на европейскую экономику. И для России это позитивно.

Определенным индикатором настроений как раз может стать итог оценки влияния санкций к России на Европу, который выдаст Еврокомиссия", — заключает Александр Камкин.