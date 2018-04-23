Для кубинского политика при средней продолжительности жизни в стране чуть выше 80 — возраст карьерного расцвета. Эта политическая фигура на острове наделена чрезвычайно широкими полномочиями: возглавляет Правительство, является Верховным главнокомандующим, созывает заседания Государственного совета и Совета министров, которыми руководит, издает законы, постановления и другие нормативные акты, одобренные Государственным советом, Советом министров или его Исполкомом. В среду за кандидатуру Диас-Канеля проголосовали члены Национальной ассамблеи, 605 депутатов, избирающихся народом по одномандатным округам. Комментирует директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков: «Важно иметь в виду, что товарищ Мигель — человек в кубинской политике совсем не случайный, прошедший все стадии профессионального роста внутри системы. Идеологически подготовленный, с четкой анти-империалистической позицией: »Куба не делает уступок в том, что касается суверенитета и независимости, мы никогда не уступим давлению или угрозам». Очень четкий политический посыл.
Кроме прочего, новый руководитель — лидер понятный кубинской управленческой элите, понятный кубинским военным, которые без всякого сомнения оказывают значительное влияние на все внутренние процессы, в том числе экономические. Понятный гражданам — «человек из народа», борец с коррупцией, сторонник большей открытости и свободы. Для кубинцев — это не просто слова. Куба — остров Свободы. Но свобода — это еще и ответственность перед народом за сохранение социальных завоеваний революции (бесплатной медицины, высокого уровня образования, прав женщин), развитие экономики, за стабильность будущего и суверенный курс в настоящем. Обратите внимание, с какой аккуратностью на Кубе заняты реформированием государства, его перенастройкой, а не сломом его рабочих механизмов. «Здесь нет места переменам, которые противоречили бы наследию такой многолетней борьбы. Есть только место тому, чтобы революция продолжалась, — без уступок, без страха, защищая нашу точку зрения». Это заявление можно рассматривать как программу действий.
По конституции 1976 г. в ее редакции 1992 г., Республика Куба является «социалистическим государством». Это вовсе не значит, что кубинцы живут при социализме, окончательно победившем все противоречия внутри общества — рае земном, где решены все проблемы, перекосы роста, перегибы курса. Строго говоря, классики говорили совершенно обратное. Однако кубинцы на доктринальном уровне, также как в Китае и Вьетнаме, открыто заявляют, что их общество будет строиться на принципах социальной справедливости, а значит и большей свободы для развития, а не свободы от правил, собственных традиций, собственной истории. Именно поэтому в обновленной системе управления «не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе». О каком капитализме идет речь? Конечно, о системе разграбления острова иностранными компаниями в ущерб интересам его жителей.
При этом разговор вовсе не идет о самоизоляции и застое. Руководство Кубы хорошо осознает потребность в модернизации энергетической, транспортной, туристической инфраструктуры, реформировании финансовой системы, развитии частного предпринимательства в ряде отраслей хозяйства, привлечении иностранных инвестиций, создании особых экономических зон, расширении внешнеторговых связей — в т.ч. с Россией, Китаем и другими ответственными партнерами. Современность диктует свои правила — кубинцы это осознают.
Наши либерально настроенные эксперты когда-то писали, что «после смерти Фиделя Кастро режим мгновенно рухнет». Однако эти мысли основаны на желаниях, а не на реальной оценке положения дел. В этом смысле те политические изменения, которые происходят на Кубе — пример взвешенной преемственности. Товарищ Рауль Кастро остается значимой фигурой — главой партии, сохраняет ряд других полномочий, но двигать тяжёлые жернова XXI века будет теперь товарищ Мигель более молодой, более современный, т.е. отвечающий вызовам времени. На него во многом ляжет груз ответственности за претворение в жизнь необходимых стране преобразований. И здесь кубинцам нужно пожелать успехов, терпения и мудрости. А также воли — не поддаться искушению миражей в северной части неба».