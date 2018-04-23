«Политические изменения на Кубе — пример взвешенной преемственности»

Для кубинского политика при средней продолжительности жизни в стране чуть выше 80 — возраст карьерного расцвета. Эта политическая фигура на острове наделена чрезвычайно широкими полномочиями: возглавляет Правительство, является Верховным главнокомандующим, созывает заседания Государственного совета и Совета министров, которыми руководит, издает законы, постановления и другие нормативные акты, одобренные Государственным советом, Советом министров или его Исполкомом. В среду за кандидатуру Диас-Канеля проголосовали члены Национальной ассамблеи, 605 депутатов, избирающихся народом по одномандатным округам. Комментирует директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков : «Важно иметь в виду, что товарищ Мигель — человек в кубинской политике совсем не случайный, прошедший все стадии профессионального роста внутри системы. Идеологически подготовленный, с четкой анти-империалистической позицией: » Куба не делает уступок в том, что касается суверенитета и независимости, мы никогда не уступим давлению или угрозам». Очень четкий политический посыл.

Кроме прочего, новый руководитель — лидер понятный кубинской управленческой элите, понятный кубинским военным, которые без всякого сомнения оказывают значительное влияние на все внутренние процессы, в том числе экономические. Понятный гражданам — «человек из народа», борец с коррупцией, сторонник большей открытости и свободы. Для кубинцев — это не просто слова. Куба — остров Свободы. Но свобода — это еще и ответственность перед народом за сохранение социальных завоеваний революции (бесплатной медицины, высокого уровня образования, прав женщин), развитие экономики, за стабильность будущего и суверенный курс в настоящем. Обратите внимание, с какой аккуратностью на Кубе заняты реформированием государства, его перенастройкой, а не сломом его рабочих механизмов. «Здесь нет места переменам, которые противоречили бы наследию такой многолетней борьбы. Есть только место тому, чтобы революция продолжалась, — без уступок, без страха, защищая нашу точку зрения». Это заявление можно рассматривать как программу действий.

По конституции 1976 г. в ее редакции 1992 г., Республика Куба является «социалистическим государством». Это вовсе не значит, что кубинцы живут при социализме, окончательно победившем все противоречия внутри общества — рае земном, где решены все проблемы, перекосы роста, перегибы курса. Строго говоря, классики говорили совершенно обратное. Однако кубинцы на доктринальном уровне, также как в Китае Вьетнаме , открыто заявляют, что их общество будет строиться на принципах социальной справедливости, а значит и большей свободы для развития, а не свободы от правил, собственных традиций, собственной истории. Именно поэтому в обновленной системе управления «не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе». О каком капитализме идет речь? Конечно, о системе разграбления острова иностранными компаниями в ущерб интересам его жителей.

При этом разговор вовсе не идет о самоизоляции и застое. Руководство Кубы хорошо осознает потребность в модернизации энергетической, транспортной, туристической инфраструктуры, реформировании финансовой системы, развитии частного предпринимательства в ряде отраслей хозяйства, привлечении иностранных инвестиций, создании особых экономических зон, расширении внешнеторговых связей — в т.ч. с Россией , Китаем и другими ответственными партнерами. Современность диктует свои правила — кубинцы это осознают.