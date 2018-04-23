В Архангельске торговому представителю дали два года условно за грабежи своей фирмы

Экс-работнику ООО «Долина» удалось «заработать» на обмане своей же фирмы 450 тысяч рублей. Мужчина оптом продавал алкоголь, а часть денег со сделок отправлял себе в карман. За хищения его приговорили к двум годам условно и обязали выплатить фирме материальный ущерб, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Предприимчивый мужчина откладывал деньги с продаж два месяца — с июня по август 2017 года. Схема аферы была такова: он получал в кассе предприятия приходные кассовые ордера, по которым принимал от клиентов денежные средства, однако в кассу общества деньги вносил лишь частично, остаток присваивал себе.

— Директора ООО «Долина» обязали принять меры и устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а это отсутствие со стороны бухгалтерии и торгового отдела контроля за работой торговых представителей. По результатам рассмотрения представления кассир общества привлечена к дисциплинарной ответственности, — пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.

Бывшему торговому представителю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.