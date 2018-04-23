Игорь Николаев показал правнучку Владимира Высоцкого 

Известный певец Игорь Николаев встретился с семьей сына поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого Никиты и решил поделиться эмоциями после общения с ними в социальных сетях. Дело в том, что Игорю Николаеву очень понравилась дочь Никиты Высоцкого Нина. И, кажется, девочка уже пытается пойти по стопам своего знаменитого дедушки в творчестве.
Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб «Гнездо глухаря». Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни! Дай Бог ей счастья!
написал Игорь Николаев, поделившись фотографией с семьей Никиты Высоцкого.
Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 22 Апр 2018 в 5:43 PDT Подписчики артиста тут же отметили, что девочка очень похожа на своего знаменитого дедушку. «Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку», «Мне кажется у малышки дедушкины глаза или взгляд…», «Так вот кому передался талант и внешность!», «Взгляд точно дедушкин!😃», — можно прочесть в комментариях. Напомним, Владимир Высоцкий в свое время стал отцом для двух сыновей — старшего Аркадия и младшего Никиты. 55-летний Аркадий уже успел поработать актером, киносценаристом и преподавателем. У Аркадия пятеро детей: Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария. Никита Высоцкий также стал актером. Сейчас он известен, как директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке». У Никиты Высоцкого растут двое сыновей — Даниил и Семен. А в 2013 году у младшего сына Владимира Высоцкого еще и родилась дочь Нина. Именно с ней и познакомился Игорь Николаев. Фото: РИА Новости