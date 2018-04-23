Игорь Николаев показал правнучку Владимира Высоцкого

Известный певец Игорь Николаев встретился с семьей сына поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого Никиты и решил поделиться эмоциями после общения с ними в социальных сетях. Дело в том, что Игорю Николаеву очень понравилась дочь Никиты Высоцкого Нина. И, кажется, девочка уже пытается пойти по стопам своего знаменитого дедушки в творчестве.

Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб «Гнездо глухаря». Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича, самостоятельная и уже сочиняет песни! Дай Бог ей счастья!

написал Игорь Николаев, поделившись фотографией с семьей Никиты Высоцкого.