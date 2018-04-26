Постпред России при ОЗХО: Москва не допустит новых ударов США по Сирии

Пресс-конференцию в прямом эфире транслирует телеканал «Россия 24». Среди свидетелей — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба . Именно его на фейковом видео «Белые каски» поливали холодной водой в госпитале Думы, выдавая за пострадавшего от химатаки.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла применение в Думе бомбы-бочки с хлором. Более того, экспертизами доказала, что речь идет о постановке, о которой российский Генштаб предупреждал еще 13 марта 2018 года.

Между тем в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по сирийским правительственным объектам ракетные удары. На разбомбленных объектах следов химоружия не обнаружено. Это противоречит утверждениям Запада о том, что в атакованных местах складировались или вырабатывались отравляющие вещества. Дамаск неоднократно заявлял, что весь химический сирийский арсенал был вывезен из страны в 2017 году и уничтожен под контролем Организацией по запрету химоружия. Также полностью от запасов боевых отравляющих веществ избавилась и Россия, чего США и Великобритания делать не спешат, сохраняя свое химоружие.