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Постпред России при ОЗХО: Москва не допустит новых ударов США по Сирии
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Постпред России при ОЗХО: Москва не допустит новых ударов США по Сирии 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
США вновь угрожают Сирии. Однако Москва не допустит применения силы Вашингтоном против Дамаска, заявил постпред России при Организации Александр Шульгин. В Москве организована пресс-конференция, в которой принимают участие 17 человек, ставших свидетелями событий в сирийском городе Дума.
Пресс-конференцию в прямом эфире транслирует телеканал «Россия 24». Среди свидетелей — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба. Именно его на фейковом видео «Белые каски» поливали холодной водой в госпитале Думы, выдавая за пострадавшего от химатаки.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла применение в Думе бомбы-бочки с хлором. Более того, экспертизами доказала, что речь идет о постановке, о которой российский Генштаб предупреждал еще 13 марта 2018 года.
Между тем в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по сирийским правительственным объектам ракетные удары. На разбомбленных объектах следов химоружия не обнаружено. Это противоречит утверждениям Запада о том, что в атакованных местах складировались или вырабатывались отравляющие вещества. Дамаск неоднократно заявлял, что весь химический сирийский арсенал был вывезен из страны в 2017 году и уничтожен под контролем Организацией по запрету химоружия. Также полностью от запасов боевых отравляющих веществ избавилась и Россия, чего США и Великобритания делать не спешат, сохраняя свое химоружие.
Эксперты ОЗХО посетили место предполагаемой химатаки в Думе и теперь должны представить результаты своих исследований. Между тем в США принят законопроект, который запрещает американским компаниям принимать участие в восстановлении Сирии после разгрома боевиков.
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