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Чижов: на конференции по Сирии многие сводили беседу к проблеме химоружия
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Чижов: на конференции по Сирии многие сводили беседу к проблеме химоружия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Мария Князева. Многие выступающие на Второй международной донорской конференции по Сирии сводили беседу к проблеме химоружия, рассказал журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Самое удручающее впечатление на меня произвело то, что многие выступающие, почему-то, сказав два слова про гуманитарную ситуацию в Сирии, всё сводили к проблеме химического оружия. Причем уже отбросили все оговорки, вроде «предполагаемая» или «весьма вероятная» (химическая атака — ред.)", — сказал Чижов.
Эта конференция проходила в Брюсселе 24-25 апреля. Она собрала на оказание гуманитарной помощи Сирии и региону 4,4 миллиарда долларов.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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