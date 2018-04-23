«Бессмертный полк» в Казани пройдет по маршруту прошлого года 

Казань снова присоединится к акции «Бессмертный полк». Шествие пройдет по маршруту прошлого года.
Сбор участников 9 мая в 13:00. Колонна формируется со стороны пересечения улиц Карла Маркса и Горького (в районе Аграрного университета). Будет досмотр. Организаторы просят отнестись к этому с пониманием.
В 15:00 колонна отправится к площади Тысячелетия. Движение автомобилей по маршруту «Бессмертного полка» будет ограничено, сообщили на деловом понедельнике.
В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала в Казани около 120 000 человек.
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