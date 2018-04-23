В Фили-Давыдково участковый уполномоченный полиции отчитался перед жителями

Член Общественного совета при УВД по ЗАО Геннадий Радаев принял участие в отчете участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково старшего лейтенанта полиции Сергея Савкина.

Венцом работы участкового инспектора является встреча с жителями своего района — это своеобразная сверка часов, возможность скорректировать направление своей деятельности в зависимости с изменениями оперативной обстановки. Взаимопонимание, установление доверительных отношений, способность понимать и правильно принимать обоснованные юридически грамотные решения — вот принцип работы настоящего «аниськина». Всеми этими качествами обладает участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Сергей Савкин.

На площадке у дома 60 по улице Кастанаевская собрались жители административного участка. Во вступительной части своего доклада после представления, Сергей Савкин, озвучил количество домов, находящихся на обслуживаемом административном участке. За тем представил развернутую панораму объектов социальной сферы, особо отметив места массового пребывания граждан. Не увлекаясь сухой статистикой собравшимся было доложено, что за истекший период на территории совершено 14 преступлений, раскрыто 11, что самокритично отмечено как недостаток в работе. К административной ответственности привлечено 22 правонарушителя. На особом контроле незаконное распитие алкоголя, мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, где создается реальная среда для совершения более тяжких преступлений. Учитывая экономический ущерб от незаконной миграции в рамках возложенных полномочий, в жилом секторе на постоянной основе ведется работа по выявлению и привлечению к ответственности граждан, нарушающих правила пребывания на территории РФ. Достигнутые результаты во многом определены активностью жителей и их неравнодушием, за что Сергей Савкин выразил искреннюю благодарность и уверенность в дальнейшем совместном сотрудничестве. На данный момент от граждан поступило 145 обращений о различных происшествиях, семейно-бытовых конфликтах, а так же другой информации.

Поступившие обращения были рассмотрены в установленном законом срок порядке с принятием соответствующих решений в рамках действующего законодательства.

В особый блок были выделены преступления имущественного характера, даны подробные рекомендации по сделкам с недвижимостью в отношении одиноких, малоимущих граждан, где применяются криминальные схемы.

В заключение своего доклада участковый уполномоченный полиции Сергей Савкин еще раз искренне и от всего сердца поблагодарил жителей за доверие и взаимопонимание, выразив уверенность, что только совместными усилиями мы сможем уберечь себя, своих детей, родных и близких, свое имущество от преступных посягательств. Обступив плотным кольцом участкового, жители еще долго не отпускали его — значит, он им нужен.