В мэрии Красноярска бастующих предпринимателей назвали шантажистами

Заммэра Красноярска Владислав Логинов назвал участников массовой голодовки против сноса ларьков шантажистами. Он заявил, что протест никак не изменит решения местных властей. Кроме того, по словам чиновника, сроки их договоров на аренду павильонов уже давно истекли. Об этом сообщил сайт «НГС Новости. Красноярск».

Те акции, которые связаны с объявлением голодовок, на наш взгляд носят временный характер. Тогда, когда участник голодовки находится вне закона, все его действия противозаконны, он идет на крайние меры и начинает таким образом шантажировать власть

— Владислав Логинов.

Логинов также добавил, что с частью протестующих уже удалось начать переговоры. Предприниматели готовы рассматривать новые варианты и местоположение павильонов. С остальными голодающими еще предстоит договориться.

Красноярские предприниматели начали голодовку еще 19 апреля. Через четыре дня количество протестующих увеличилось. Так владельцы ларьков пытаются противостоять их сносу, запланированному в рамках благоустройства города к Универсиаде-2019.