Три бизнесмена присоединились к массовой голодовке в Красноярске

Количество предпринимателей, объявивших голодовку в Красноярске , увеличилось. В акции участвуют уже шесть человек, трое из них голодают четвертый день. Так местные бизнесмены пытаются отстоять свои павильоны, подлежащие сносу. Об этом сообщило ИА «Росбалт».

Состояние тех, кто первыми объявили голодовку, ухудшается. «Скорая помощь» предлагала одного госпитализировать, но он отказался. Сегодня к протесту присоединились еще две женщины и один мужчина

— председатель краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев

Владельцы павильонов и ларьков голодают в своих объектах торговли, протестуя их сносу, который проводится в рамках подготовки

Универсиады-2019. По их мнению, снос «точек» без соответствующего судебного решения не законен, а под видом облагораживания территории происходит передел рынка, или рейдерский захват.

Протестующие хотят встретиться с врио губернатора Красноярского края и требуют остановить беспредел администрации

— Виталий Бондарев.

Местные власти называют этот процесс «переносом временных сооружений» и говорят, что предпринимателям предлагались новые места для торговли.

Нам предлагали компенсационные места, но это пустыри, окраина города. Там только гаражи можно размещать

Протестующие бизнесмены также обратились в суд, пытаясь оспорить постановление мэрии о демонтаже ларьков. Глава администрации Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев заявил, что все законно, поскольку «ни у одного из этих павильонов на сегодняшний день нет договора на размещение, они закончились 1 января этого года».

Акция красноярских предпринимателей началась в четверг, 19 апреля. По их словам, снос торговых точек является началом большой войны, объявленной малому бизнесу.