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Красноярские предприниматели частично прекратили голодовку
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Красноярские предприниматели частично прекратили голодовку 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Несколько владельцев павильонов в Красноярске, протестующих против сноса торговых точек, согласились прервать голодовку, которую начали 19 апреля. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru со ссылкой на «Краевой союз малого предпринимательства».
В Москве все сдвинулось с «мертвой точки». Бизнесмены уже были в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. Там информацию приняли и пообещали отреагировать. Сейчас они общаются с депутатами Госдумы
— председатель «Краевого союза малого предпринимательства» Виталий Бондарев.
По словам руководителя организации, добиться реакции местных властей протестующим так и не удалось.
Сегодня в мэрии Красноярска бастующих предпринимателей назвали шантажистами. Заммэра Логинов заявил, что голодовка бизнесменов ничего не изменит.
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