Красноярские предприниматели частично прекратили голодовку

Несколько владельцев павильонов в Красноярске , протестующих против сноса торговых точек, согласились прервать голодовку, которую начали 19 апреля. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru со ссылкой на «Краевой союз малого предпринимательства».

Москве все сдвинулось с «мертвой точки». Бизнесмены уже были в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. Там информацию приняли и пообещали отреагировать. Сейчас они общаются с депутатами Госдумы

По словам руководителя организации, добиться реакции местных властей протестующим так и не удалось.

Сегодня в мэрии Красноярска бастующих предпринимателей назвали шантажистами. Заммэра Логинов заявил, что голодовка бизнесменов ничего не изменит.