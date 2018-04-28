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Генпрокуратура проверит законность сноса ларьков в Красноярске
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Генпрокуратура проверит законность сноса ларьков в Красноярске 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия местных властей относительно сноса торговых павильонов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Накануне вице-мэр Красноярска Владислав Логинов назвал протестующих предпринимателей шантажистами и заявил, что голодовка никак не изменит решения администрации. Логинов аргументирует это тем, что договоры на аренду торговых точек давно истекли.
Торговые павильоны в Красноярске начали сносить в рамках программы благоустройства города к Универсиаде-2019. Владельцы ларьков посчитали действия администрации незаконными и 19 апреля в знак протеста объявили голодовку. Часть бизнесменов приостановила бойкот только накануне.
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