Генпрокуратура проверит законность сноса ларьков в Красноярске 

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия местных властей относительно сноса торговых павильонов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Накануне вице-мэр Красноярска Владислав Логинов назвал протестующих предпринимателей шантажистами и заявил, что голодовка никак не изменит решения администрации. Логинов аргументирует это тем, что договоры на аренду торговых точек давно истекли.
Торговые павильоны в Красноярске начали сносить в рамках программы благоустройства города к Универсиаде-2019. Владельцы ларьков посчитали действия администрации незаконными и 19 апреля в знак протеста объявили голодовку. Часть бизнесменов приостановила бойкот только накануне.