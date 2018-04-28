Генпрокуратура проверит законность сноса ларьков в Красноярске

Накануне вице-мэр Красноярска Владислав Логинов назвал протестующих предпринимателей шантажистами и заявил, что голодовка никак не изменит решения администрации. Логинов аргументирует это тем, что договоры на аренду торговых точек давно истекли.

Торговые павильоны в Красноярске начали сносить в рамках программы благоустройства города к Универсиаде-2019. Владельцы ларьков посчитали действия администрации незаконными и 19 апреля в знак протеста объявили голодовку. Часть бизнесменов приостановила бойкот только накануне.