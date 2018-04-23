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Власти Татарстана планируют предоставить льготы резидентам ТОР на 350 млн рублей
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Власти Татарстана планируют предоставить льготы резидентам ТОР на 350 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют предоставить налоговых преференций в 2018 году резидентам четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на сумму около 350 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики Татарстана.
По словам представителя пресс-службы, в 2017 году Татарстан предоставил налоговые льготы резидентам ТОР «Набережные Челны» по налогам, зачисляемыми в бюджет республики, на сумму около 180 млн рублей. На сегодняшний день на ТОР «Набережные Челны» зарегистрирован 21 резидент. На ТОР «Нижнекамск», «Зеленодольск» и «Чистополь» пока резиденты не зарегистрированы, поскольку они получили этот статус только в прошлом году.
"По прогнозам, в 2018 году резидентам четырех ТОР будут предоставлены преференции по налогам, зачисляемым в бюджет республики, на сумму около 350 млн рублей", — отметила представитель пресс-службы ведомства, добавив, что для новых ТОР «готовые и получившие положительные заключения заявки резидентов есть».
Как сообщалось, статус ТОР в Татарстане имеют четыре моногорода — Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь. Всего в республике семь моногородов.
ТАСС: последние новости
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