Власти Татарстана планируют предоставить льготы резидентам ТОР на 350 млн рублей

КАЗАНЬ , 23 апреля. / ТАСС /. Власти Татарстана планируют предоставить налоговых преференций в 2018 году резидентам четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на сумму около 350 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики Татарстана.

По словам представителя пресс-службы, в 2017 году Татарстан предоставил налоговые льготы резидентам ТОР «Набережные Челны» по налогам, зачисляемыми в бюджет республики, на сумму около 180 млн рублей. На сегодняшний день на ТОР «Набережные Челны» зарегистрирован 21 резидент. На ТОР «Нижнекамск», «Зеленодольск» и «Чистополь» пока резиденты не зарегистрированы, поскольку они получили этот статус только в прошлом году.

"По прогнозам, в 2018 году резидентам четырех ТОР будут предоставлены преференции по налогам, зачисляемым в бюджет республики, на сумму около 350 млн рублей", — отметила представитель пресс-службы ведомства, добавив, что для новых ТОР «готовые и получившие положительные заключения заявки резидентов есть».