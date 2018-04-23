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В Курске найдена граната времён ВОВ
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В Курске найдена граната времён ВОВ 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Боеприпас был вывезен на спецполигон для уничтожения
22 апреля на номер Службы спасения поступил звонок об обнаружении боеприпаса времён Великой Отечественной войны при проведении земляных работ на приусадебном участке на улице Суворовской в Курске.
По указанному адресу были направлены полицейские и группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области. По информации пресс-службы МЧС, найдена граната Ф-1, которую изъяли взрывотехники и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
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