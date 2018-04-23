Покорение космических высот начинается на Земле

В школе 1133 прошла встреча с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, бортинженер космического корабля «Союз Т-9» орбитального комплекса «Салют-7» — «Космос-1443» и космического корабля «Союз ТМ-3» Александром Александровым

Вселенная, космос, высота, неведомые дали всегда вызывают у людей широкую гамму чувств — волнение, даже трепет, предвкушение новых открытий, а также стремление, если есть способности и возможности, попробовать себя в сложнейших условиях, в которых оказываются, как правило, те, кто смело стал на путь постижения неизведанного, поисков «истины» и самоутверждения, ответа на извечные вопросы «как» и «зачем» жить. Не являются в этой связи исключением и наши дети, школьники, полные романтики и жажды познания мира. Именно поэтому встречи для них с теми, кто уже взял или берет космические высоты, становятся очень важными, а порой и судьбоносными.

ГБОУ Школа № 1133 (директор Малхасян М. В.), что в Крылатском, на Западе Москвы , делает все возможное, чтобы учащиеся наполняли свои знания не только в процессе обучения, но и в ходе прямого, откровенного разговора с выдающимися людьми нашей страны. К ним, безусловно, относится и летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин 4-х городов, Александр Павлович Александров, бортинженер космического корабля «Союз Т-9» орбитального комплекса «Салют-7» — «Космос-1443» и космического корабля «Союз ТМ-3» орбитального комплекса «Мир» — «Квант» — «Союз ТМ-2».

Разговор «по душам» получился как надо. Тем более, что свой рассказ о космической Одиссее А. П. Александров сопровождал демонстрацией короткометражных фильмов (один из них о своей первой космической экспедиции от снял сам), которые дали ребятам достаточно полное представление о том, как идет подготовка космонавтов к полетам, о самих полетах, какие задачи решают экипажи КК, как идет возвращение их на Землю.

Остановился космонавт и на судьбоносных моментах своей жизни: ответственной работе в ОКБ-1, РКК «Энергия» , учебе в военном училище, МВТУ им. Баумана.

Особый интерес у школьников, заполнивших до отказа актовый зал, вызвал рассказ космонавта и о двух выходах в открытый космос (около 6 часов) в двух полетах общей продолжительностью 309 суток 18 часов 2 мин. Естественно, посыпались вопросы — «что дает освоение космического пространства нашей стране», «какие требования предъявляются к кандидату в космонавты на этапах отбора и первичной подготовки», «страшно ли летать в космос», «как обустроен быт на станции», «в чем суть после-полетной реабилитации» и другие, которые задавали не только школьники, но и учителя, а также приглашенные на встречу ветераны войны и труда.

Не остались без внимания присутствующих и слова космонавта, обращенные к молодому поколению: «Настоятельно необходимо как можно глубже и полнее освоить программу обучения, любые знания лишними не бывают. Мой жизненный космический опыт и те моменты, когда приходилось действовать в критических ситуациях, подтверждают это полностью».

До встречи космонавт № 55 нашей страны провел беседу с заместителем директора школы Карягиной И. Д. и председателем Совета ветеранов ЗАО г. Москвы Скрябиными В. А. Разговор шел о патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся, их более ранней профессиональной ориентации.

В заключение следует отметить серьезную подготовку в школе к встрече с высоким гостем. Особый вклад внесли заместитель директора школы Карягина И. Д., учитель физики Роич К. А, методист Джатиева М. Е. и, конечно, сами дети, представившие сделанные своими руками макеты космодрома, ракет-носителей, а также портреты космонавтов.

Герой космоса посетил также музей школы, ознакомившись с богатой историй Крылатского, представленный достаточно полно и красочно. Пояснения давала руководитель музея Н. А. Овсянникова.

Награждение А. П. Александрова почетной грамотой школы, медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» (от Совета ветеранов ЗАО), цветы, бурные аплодисменты присутствующих — лишь небольшие штрихи к «портрету» встречи, несомненно, оставившей добрый след в душах и сердцах ребят и взрослых. Громадное спасибо герою космонавту. Всё было на встрече на 5!