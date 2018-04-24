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Дума Екатеринбурга назначила публичные слушания об отмене прямых выборов мэра.
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Дума Екатеринбурга назначила публичные слушания об отмене прямых выборов мэра. 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Внести в повестку заседания вопрос о публичных слушаниях об отмене прямых выборах мэра предложил депутат Владимир Крицкий. Напомним, ранее глава города — председатель городской думы Евгений Ройзман отказался назначать дату их проведения. Препятствовать рассмотрению вопроса на сегодняшнем заседании попытались Константин Киселев и Эдуард Мансуров. Первый призвал не торопится и дождаться решения суда. Коммунист предлагал провести опрос граждан, воспользовавшись помощью волонтеров.
В итоге решение о назначении публичных слушаний было принято сегодня большинством голосов. Слушания состоятся 11 мая.
Напомним, ранее депутаты ЗакСО одобрили законопроект, отменяющий в Екатеринбурге выборы мэра и вводящий систему, по которой глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Закон подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Гордуме Екатеринбурга предстоит внести соответствующие изменения в Устав города.
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