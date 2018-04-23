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Губернатор утвердил почетный знак Саратовской области
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Губернатор утвердил почетный знак Саратовской области 

Новости Саратова 2 часа назад
В Саратовской области учредили новую награду.
Губернатор Валерий Радаев утвердил документ об учреждении почетного знака региона.
— Это высшая форма награды для отдельных людей и организаций. Его будут вручать за выдающиеся заслуги и достижения, например, спасение жизни, — рассказали «Новостям Саратова» в правительстве Саратовской области.
Знак представляет собой четырехконечный серебряный крест с медальоном посередине.
Есть обязательные условия для претендентов на эту награду. Так, для гражданина обязательным условием является стаж работы не менее пяти лет в профильной отрасли, где человек отличился.
При этом организации должны быть чисты перед страной и не иметь долгов, в том числе и по выплатам в казну.
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