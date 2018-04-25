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Мосгордума одобрила доклад московского уполномоченного по правам человека Т. Потяевой
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Мосгордума одобрила доклад московского уполномоченного по правам человека Т. Потяевой 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Мосгордума приняла к сведению доклад уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента.
«Мы очень предметно рассмотрели этот доклад на заседании комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, и практически по каждому из разделов доклада мы услышали обстоятельный, взвешенный и очень четкий ответ, а самое главное услышали, что сделано и что планируется делать. За последний год продолжается реальный рост авторитета института уполномоченного в нашем городе, ибо количество обращений, которое есть на сегодняшний день, показывает, что это орган, который имеет возможность решать проблемы граждан», — отметил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.
В свою очередь, столичный омбудсмен Т. Потяева уточнила, что в 2017 г. поступило 4 тыс. 650 обращений о нарушениях прав и свобод граждан, что на 11,8% больше, чем в 2016 г. Из них было рассмотрено 4 тыс. 494 обращения, что на 23,9% больше, чем за предыдущий период.
Она также отметила, что в 2018 г. одним из приоритетных направлений в работе аппарата уполномоченного по правам человека столицы станет борьба с семейно-бытовым насилием.
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