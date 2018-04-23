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Борьба с бытовым насилием станет приоритетом в работе омбудсмена по правам человека в Москве в 2018 г.
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Борьба с бытовым насилием станет приоритетом в работе омбудсмена по правам человека в Москве в 2018 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Борьба с семейно-бытовым насилием станет одним из приоритетных направлений в работе аппарата уполномоченного по правам человека столицы в 2018 г. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям сообщила омбудсмен по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«В 2017 г. на важное место среди прочих вышла тема, которая привлекла внимание уполномоченного, — это проблема семейно-бытового насилия. Это направление останется в числе приоритетов деятельности уполномоченного и в 2018 г.», — сказала Т. Потяева.
Она отметила, что в связи с принятием Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 гг., запланировано проведение научно-исследовательской работы «Гендерный профиль социально-экономических проблем в городе Москве» с разработкой предложений по реализации стратегии в интересах женщин в столичном регионе.
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