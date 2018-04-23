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Глава МИД КНР призвал бережно сохранять российско-китайские отношения
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Глава МИД КНР призвал бережно сохранять российско-китайские отношения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости сохранения российско-китайских отношений в долгосрочной перспективе.
"Важно неуклонно развивать, бережно сохранять китайско-российские отношения — в этом наш общий стратегический выбор. И это наше решение нацелено на долгосрочную перспективу. Оно отвечает общим коренным интересам двух государств и народов", — сказал Ван И.
По его словам, такой подход также соответствует целям сохранения мира и поддержания развития во всем мире.
"Нам важно неуклонно соблюдать договоренности на высшем уровне, еще увереннее, еще прагматичнее совершать шаги… на благо наших народов и стран, придавать новые импульсы процветанию и стабильности в регионе и в мире в целом", — отметил Ван И.
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