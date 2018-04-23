Глава МИД КНР призвал бережно сохранять российско-китайские отношения

"Важно неуклонно развивать, бережно сохранять китайско-российские отношения — в этом наш общий стратегический выбор. И это наше решение нацелено на долгосрочную перспективу. Оно отвечает общим коренным интересам двух государств и народов", — сказал Ван И.

По его словам, такой подход также соответствует целям сохранения мира и поддержания развития во всем мире.

"Нам важно неуклонно соблюдать договоренности на высшем уровне, еще увереннее, еще прагматичнее совершать шаги… на благо наших народов и стран, придавать новые импульсы процветанию и стабильности в регионе и в мире в целом", — отметил Ван И.