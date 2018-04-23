Буцаев 24 апреля выступит на конгрессе по государственно‑частному партнерству в Москве 

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев 24 апреля выступит с докладом на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства» (ГЧП) в Москве, он расскажет об управлении проектами ГЧП в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Пятый инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет с 24 по 26 апреля 2018 года. В первый день конгресса в 10:00 зампред правительства Московской области Денис Буцаев выступит с докладом «Эффективное управление проектами ГЧП в Московской области с использованием scrum-метода», — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, первый день конгресса уже традиционно начнут с результатов рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.
Представители регионов расскажут, как выстроить в субъекте Федерации эффективную систему управления сферой ГЧП в целом и каждом проекте в частности, а также поделятся опытом внедрения мер поддержки для инфраструктурных инвесторов, системной подготовки кадров и создания специализированных информационных ресурсов.