Буцаев 24 апреля выступит на конгрессе по государственно‑частному партнерству в Москве

«Пятый инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет с 24 по 26 апреля 2018 года. В первый день конгресса в 10:00 зампред правительства Московской области Денис Буцаев выступит с докладом «Эффективное управление проектами ГЧП в Московской области с использованием scrum-метода», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, первый день конгресса уже традиционно начнут с результатов рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Представители регионов расскажут, как выстроить в субъекте Федерации эффективную систему управления сферой ГЧП в целом и каждом проекте в частности, а также поделятся опытом внедрения мер поддержки для инфраструктурных инвесторов, системной подготовки кадров и создания специализированных информационных ресурсов.