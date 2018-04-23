В Воткинске ямочный ремонт дорог завершат к концу мая

Воткинск. Удмуртия . Ямочный ремонт дорог стартовал в Воткинске. По данным пресс-службы города, на сегодняшний день отремонтирована улица 1 Мая на участках от улицы Кирова до Орджоникидзе и от Пугачева до остановки «Больничный комплекс». Дорожное полотно обновили по улицам Кирова и Ленина, также ямочный ремонт проведен на центральной площади города.

В понедельник, 23 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» работают на улице Пугачева. В ближайшее время будут так же отремонтированы дороги Привокзального и Южного районов.

Основную часть плана рассчитывают завершить до конца мая. Однако при плохих погодных условиях работы будут приостановлены. При необходимости ямочный ремонт будут проводить в течение года.