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AT&T ЗАЯВЛЯЕТ О БЛИЖАЙШЕМ ЗАПУСКЕ НОВОГО ТВ-СЕРВИСА
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AT&T ЗАЯВЛЯЕТ О БЛИЖАЙШЕМ ЗАПУСКЕ НОВОГО ТВ-СЕРВИСА 

Ruvod.com 27 минут назад
Фото: Ruvod.com
СЕО компании AT&T Рэндал Стивенсон заявил о планах оператора по запуску ТВ-сервиса AT&T Watch, который предложит клиентам бюджетный набор каналов за $15 в месяц, а пользователям тарифа AT&T Unlimited Wireless — бесплатно.
С такой ценой сервис будет одним из самых дешёвых на рынке: дешевле, чем базовый пакет Sling TV и low-cost тарифа Philo за $16 в месяц, не включающего спортивный контент.
Стивенсон, оспаривающий в суде слияние с Time Warner, как нарушающую антимонопольное законодательство сделку, объявил о запуске продукта на свидетельской трибуне. Он привёл скорый запуск AT&T Watch, как ответ на нападки со стороны Департамента Юстиции в связи с постоянно растущими ценами на их сервис спутникового ТВ DirecTV, говорится в сообщении Variety.
Департамент Юстиции обеспокоен тем, что в случае слияния AT&T вслед за TNT, TBS и CNN поднимет цены на каналы Turner Networks, что будет иметь негативные последствия для тв-провайдеров.
Еще немного подробностей о AT&T Watch, кроме его предполагаемой цены, это информация о том, что в пакете не будет спортивного контента, как в сервисе Philo.
Но основное преимущество нового сервиса перед конкурентами — это его распространением через сеть AT&T Wireless. И хотя сервис DirecTV один из новых на рынке, он уже стал вторым по количеству подписчиков, уступая лишь Sling TV.
Кроме отсутствия спортивного контента, никаких подробностей — ни даты запуска, ни набора каналов в пакете AT&T Watch не сообщается.
Стивенсон заявил лишь, что они готовятся к запуску в ближайшие несколько недель.
ИСТОЧНИК: TC
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