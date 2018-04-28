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В Иркутске ограничат движение на нескольких улицах
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В Иркутске ограничат движение на нескольких улицах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске из-за проведения ремонтных и аварийных работ с 10 по 24 мая на улице Литвинова в районе пересечения с Пионерским переулком ограничат движение транспорта. Работы будут проводиться на сетях канализации.
Кроме того, частичные ограничения движения автомобилей введут на улице Долгополова с 28 по 30 апреля. На этом участке будут монтировать водопроводный колодец. Также будут восстанавливать асфальт на улицах Чкалова и Степана Разина, передает информагентство IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Запланированы и работы по укладке асфальта на поврежденных участках. Ранее там провели раскопки при ремонте кабельных сетей. Так, с 27 по 29 апреля «Южные электрические сети» проведут восстановительные работы на улице Чкалова напротив дома номер 36, на улице Степана Разина в районе дома номер 9, на улице Карла Либкнехта возле здания номер 40, а также на пересечении улиц Байкальская и Красных Мадьяр.
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