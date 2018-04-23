Делегация ЭКЦ МВД России приняла участие в Международной научно-практической конференции

Делегация ЭКЦ МВД России под руководством начальника ЭКЦ МВД России генерал-майора полиции Алексея Шишко приняла участие в Международной научно-практической конференции «Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития.

На открытии пленарного заседания с приветственным словом выступил Алексей Шишко, который отметил, что конференция послужит дальнейшему укреплению международного сотрудничества в области криминалистического и судебно-экспертного обеспечения борьбы с преступностью: „Обмен знаниями и опытом, налаживание рабочих контактов между учеными и практиками способствуют развитию экспертно-криминалистической деятельности“.

Врио заместителя начальника ЭКЦ МВД России полковник полиции Эмиль Мусин представил вниманию участников конференции доклад на тему „Актуальные вопросы становления и развития строительно-технической экспертизы в системе МВД России “.

В ходе визита в г. Минск российская делегация МВД России ознакомилась с основными направлениями деятельности Государственного комитета судебных экспертиз, техническим оснащением и методологическими подходами к проведению экспертных исследований.

В рамках состоявшейся двусторонней рабочей встречи с руководством Государственного комитета судебных экспертиз обсуждены наиболее перспективные формы сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности, направленные на наращивание тесных и союзнических отношений в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, в том числе имеющих транснациональный характер.

Участие в данном мероприятии с представителями евразийского экспертного сообщества позволило не только обсуждать приоритетные вопросы и перспективы развития криминалистики и судебной экспертизы, но и разработать совместные научно обоснованные подходы в решении задач по поддержанию законности и правопорядка.