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Артамонов о кладбищах: «Хоть там пусть будут равны»
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Артамонов о кладбищах: «Хоть там пусть будут равны» 

Калуга 24 31 минуту назад
Фото: Калуга 24
Посетители кладбища в пригороде Калуги деревне Шопино пожаловались на непролазную грязь, через которую накануне Пасхи трудно было пробраться даже в резиновых сапогах. Людей, кроме того, возмущает то, что теперь для того, чтобы поставить на могиле родственников ограду или памятник, надо брать письменное разрешение в горуправе. Ситуация 23 апреля рассматривалась на рабочем заседании правительства Калужской области. Благоустроить кладбище и подъезды к нему принимавший участие в заседании временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский пообещал. То, что на установку ограды теперь нужно письменное разрешение, градоначальник подтвердил: «Это общий порядок. Утверждены соответствующие правила. Это чтобы не было ни у кого вопросов. Такие согласования городская управа действительно выдает, делаем мы это быстро». Выслушав его, губернатор предложил вообще отказаться от оград на могилах. «Давайте мы все-таки будем приближаться к этой цивилизованной норме. Внутри этого забора, который вокруг кладбища есть, не нужно никаких оград. Ну что же это такое, по кладбищу пройти невозможно! Кто во что горазд! Человек жил бедно, умер и все равно каждый видит, что ему некому поставить такую ограду, которая есть у соседа — с куполами, со всеми этими „прибамбасами“. Хоть там, по крайней мере, пусть будут равны. Цыганщина! Я извиняюсь перед этой национальностью, но так называется просто. Проявляйте настойчивость, я будут поддерживать», — сказал он.
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