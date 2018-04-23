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«Смена» рассказала об образовательных программах и технологиях в Москве
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«Смена» рассказала об образовательных программах и технологиях в Москве 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Делегация ВДЦ «Смена» выступила на V Московском международном салоне образования (ММСО-2018), сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе центра.
Выставка новых образовательных направлений и технологий проходила 18-21 апреля в Москве. Представители «Смены» организовали виртуальную экскурсию в центр и «Парк будущего» на восьми экранах и рассказали о собственных обучающих программах: флористике, кондитерском деле, управлении беспилотниками, сетевом администрировании, робототехнике и ремонте автомобилей.
За четыре дня на площадке «Смены» побывало больше тысячи посетителей. Они обменялись опытом, обсудили сотрудничество и узнали много нового о технологиях детского центра. Благодаря таким продуктивным встречам в «Смене» появятся новые образовательные программы в области кино, медиа, космонавтики, спорта, туризма и инженерии.
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