«Смена» рассказала об образовательных программах и технологиях в Москве

Делегация ВДЦ «Смена» выступила на V Московском международном салоне образования (ММСО-2018), сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе центра.

Выставка новых образовательных направлений и технологий проходила 18-21 апреля в Москве . Представители «Смены» организовали виртуальную экскурсию в центр и «Парк будущего» на восьми экранах и рассказали о собственных обучающих программах: флористике, кондитерском деле, управлении беспилотниками, сетевом администрировании, робототехнике и ремонте автомобилей.

За четыре дня на площадке «Смены» побывало больше тысячи посетителей. Они обменялись опытом, обсудили сотрудничество и узнали много нового о технологиях детского центра. Благодаря таким продуктивным встречам в «Смене» появятся новые образовательные программы в области кино, медиа, космонавтики, спорта, туризма и инженерии.