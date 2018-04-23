Чиновникам побреют ирокезы: Нижний Новгород получил новый кодекс этики

Sobesednik.ru узнал, как преобразятся чиновники Нижнего Новгорода под влиянием новых этических норм.

В Нижнем Новгороде утвердили новый кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города.

Предыдущий кодекс местный межведомственный совет по противодействию коррупции при главе администрации города утверждал в 2010-м, но с тех пор, видимо, многое в поведении муниципалов изменилось до неузнаваемости. Нижегородские муниципальные служащие, похоже, последние восемь лет отрывались, ни в чем себе не отказывая.

Если предыдущий документ запрещал только курение на рабочем месте, то теперь предаваться вредной привычке нельзя и на служебных совещаниях, и при общении с гражданами. Также муниципалам предписали быть воспитанными людьми: не грубить гражданам, не быть заносчивыми и предвзятыми, а также отказаться от неправомерных обвинений. Да что же эти люди до этого творили на службе?! Просто шерсть дыбом!

И ладно бы хам-чиновник — прямо удивили. Из новых положений кодекса следует, что они вполне могли появиться на рабочем месте в шортах и шлепанцах (возможно, на носки) или усыпанные блестками и стразами. Некоторые позволяли себе прозрачные одеяния, не прикрывающие даже пупок. Причем последний был с пирсингом и татуировками по периметру.

Кроме того, в ряды нижегородских муниципальных служащих коварно проникли чудом дожившие до нынешних времен панки, готы и прочая занятная нечисть. Иначе как объяснить запрет на «экстравагантные прически неестественных цветов, а также прически, содержащие элементы панк— и рок-культуры»? Не иначе кто-то закосил под молодого Егора Летова или явился на важное заседание с ирокезом и в майке Sex Pistols. Понятно, что мероприятие было сорвано в лучших традициях Джонни и Сида. И это нашло свое отражение в изучаемом нами документе.

Не сомневаемся, теперь все безобразия будут пресечены. Но жизнь в городе станет скучнее.