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В Воронежской области на экосубботник вышли более 100 тыс. человек
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В Воронежской области на экосубботник вышли более 100 тыс. человек 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В пяти районах из-за непогоды массовые уборки не состоялись. Более 100 тыс. жителей Воронежской области приняли участие в экологическом субботнике 21 апреля, сообщил пресс-центр правительства региона. Из них 49 тыс. человек поучаствовали в массовой уборке в областном центре. В пяти районах области субботники не состоялись из-за непогоды, их перенесли. В массовых уборках поучаствовали коллективы предприятий, обслуживающих жилфонд, представители общественных организаций и студенты. Они очистили от мусора парки и скверы, мемориальные комплексы, спортивные и детские площадки, высадили деревья и кустарники. В Воронеже в преддверии Дня Земли, отмечаемого 22 апреля, очистили и благоустроили Воронежский центральный парк, парки «Дельфин» и «Орлёнок», лесопарк «Оптимистов», сквер «Дубрава» и Бринкманский сад. Дарья Крымова
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