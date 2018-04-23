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Глава Татарстана подписал указ о создании Экспортного совета
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Глава Татарстана подписал указ о создании Экспортного совета 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
В Республике Татарстан создают Экспортный совет, сообщает «Реальное время».
Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов. Документ вступил в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации республики 21 апреля.
Новая структура — коллегиальный совещательный орган по вопросам создания благоприятных условий для экспорта товаров и услуг. Его возглавил президент Татарстана.
В состав совета вошли 36 человек, среди которых премьер-министр региона Алексей Песошин, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов и другие.
Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.
Также ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.
RT на русском: последние новости
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