Глава Татарстана подписал указ о создании Экспортного совета

Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов . Документ вступил в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации республики 21 апреля.

Новая структура — коллегиальный совещательный орган по вопросам создания благоприятных условий для экспорта товаров и услуг. Его возглавил президент Татарстана.

В состав совета вошли 36 человек, среди которых премьер-министр региона Алексей Песошин , министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов и другие.

Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.