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Самые важные правила пожарной безопасности на даче. Инфографика ivbg.ru
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Самые важные правила пожарной безопасности на даче. Инфографика ivbg.ru 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск в камине или печи или пикник на природе — что может быть лучше? Всё тоже самое, только с учетом безопасности ваших близких и дома. А ведь для этого нужно совсем не много — выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию вашего дома и испортить загородный отдых нежданным происшествием. Ivbg.ru совместно с ГУ МЧС по 47 региону подготовил в виде простой инфографики памятку с этими важными правилами, которые должен знать не только каждый дачник, но и каждый, кто хотя бы раз отдыхал на природе.
Чтобы открыть памятку в полном размере и сохранить её, кликните на картинку ниже или на эту ссылку
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