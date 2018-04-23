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США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
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США предложили России выходить в космос в американских скафандрах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
США предложили российской стороне использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как отмечается, осенью 2017 года страны заключили соглашение, предполагающее создание окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Российская сторона может создать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.
"Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", — заявил источник.
По его словам, США настаивают на изготовлении шлюзовой камеры в соответствии с американскими стандартами, что предполагает и использование новых американских скафандров. Согласно позиции американской стороны, Россия не занимается созданием лунных скафандров, а держать на станции два разных комплекта не является рациональным. В настоящее время на МКС используют универсальные шлюзовые отсеки.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс рассказал, что США будут стремиться к военному доминированию в космосе, в том числе над Россией и Китаем.
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