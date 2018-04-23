США предложили России выходить в космос в американских скафандрах

США предложили российской стороне использовать свои скафандры вместо «Орланов» для работы в открытом космосе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, осенью 2017 года страны заключили соглашение, предполагающее создание окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Российская сторона может создать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос.

"Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", — заявил источник.

По его словам, США настаивают на изготовлении шлюзовой камеры в соответствии с американскими стандартами, что предполагает и использование новых американских скафандров. Согласно позиции американской стороны, Россия не занимается созданием лунных скафандров, а держать на станции два разных комплекта не является рациональным. В настоящее время на МКС используют универсальные шлюзовые отсеки.