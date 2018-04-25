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Переулок Безымянный перекроют на месяц
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Переулок Безымянный перекроют на месяц 

Казанский Портал 16 минут назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Сегодня в Казани приступают к поэтапному закрытию движения по переулку Безымянный. Ограничения будут действовать на участке от дома №39 по улице 2-я Тихорецкая до улицы Тихорецкая.
Временные неудобства связаны с ремонтом дороги. Переулок освободят 24 мая, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Автомобилистов просят следовать требованиям временных знаков.
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