Переулок Безымянный перекроют на месяц 

Сегодня в Казани приступают к поэтапному закрытию движения по переулку Безымянный. Ограничения будут действовать на участке от дома №39 по улице 2-я Тихорецкая до улицы Тихорецкая.
Временные неудобства связаны с ремонтом дороги. Переулок освободят 24 мая, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Автомобилистов просят следовать требованиям временных знаков.
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