Ещё
В Ярославской области на полигоне уничтожили почти сто килограммов санкционных груш
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области на полигоне уничтожили почти сто килограммов санкционных груш 

76.ru 28 минут назад
Фото: 76.ru
На оптовой базе в Угличе сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области вместе с таможней обнаружили у одного из предпринимателей подозрительные фрукты.
— На ящиках со свежими грушами была маркировка Польши, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Также было видно, что недавно c них сорвали этикетки. На одном из Ящиков была маркировка международного образца с указанием двухзначного кода страны-экспортера древесных упаковочных и крепежных материалов — PL — Польша.
96,2 килограммf груш у предпринимателя изъяли и раздавили трактором на полигоне твёрдых бытовых отходов.
За последние три месяца на ярославском полигоне «Скоково» уничтожили более тонны запрещенных яблок, груш и пекинской капусты.
76.ru: последние новости
«Плевок в лицо работникам культуры»: в Ярославле бюджетников заставили разгребать под дождём свалку За каждой батарейкой не уследишь: директор «Скоково» рассказал, что происходит с мусором на полигоне Ярославские кавээнщики пробегут полумарафон «Бегом по Золотому кольцу»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие249
Российские суда лишат входа на Украину85
Путин подпишет «беспрецедентный указ»63
На Москву обрушится торнадо47
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение