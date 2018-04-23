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Строители Крымского моста начали монтаж очистных сооружений
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Строители Крымского моста начали монтаж очистных сооружений 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
Собирать дождевые стоки с Крымского моста будут 38 ливневых очистных сооружений (ЛОС). К монтажу многоуровневой системы сбора и очистки осадков на транспортном переходе приступили строители. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Очистные сооружения обеспечат самый высокий уровень экологической безопасности в районе акватории транспортного перехода. Еще на стадии проектирования были учтены требования природоохранного законодательства. Для обеспечения очистки ливневых вод была выбрана сертифицированная многоуровневая система. Она рассчитана на 10-бальную сейсмическую нагрузку. Уровень очистки настолько высок, что получаемая на выходе вода может использоваться для разведения рыб в пресноводных водоемах.
На автодорожной части моста, воронки для сбора воды расположены через каждый 50 метров. Далее вода по системе подвешенных на пролетах моста труб попадет в очистные сооружения, пройдет многоуровневую фильтрацию, и после обеззараживания ультрафиолетовыми лампами будет полностью очищена.
После ввода в эксплуатацию, очищать ливневые стоки под автодорожной частью моста будут 20 ЛОС. Еще 18 ЛОС смонтируют под железнодорожной частью перехода. При этом две очистные станции разместятся непосредственно в морской акватории. Эти уникальные в своем роде сооружения с резервуаром-накопителем объемом 300 кубометров. Они будут смонтированы из монолитного бетона на морских опорах неподалеку от фарватера. Воды из них будет сбрасываться в пролив через глубоководные трубопроводы.
Вся система надежно защищена от замерзания, имеет систему подогрева и теплоизоляции. Максимальная расчетная нагрузка системы водосбора составляет более 160 тысяч литров в час.
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