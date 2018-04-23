9 мая над Хабаровском пролетит «Эскадрилья героев»

В День Победы в Великой Отечественной войне в небе над Хабаровском снова пролетят самолёты малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель министра культуры края Ирина Купченко, в этом году мероприятие будет называться «Эскадрилья героев».

— Планируется, что в акции примут участие 10 самолётов, — говорит Ирина Купченко . — 9 мая 2018 года в 13.00 они взлетят с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, пройдут над акваторией рек Амур и Уссури от «Ерофей-Арены» до моста, развернутся и пролетят перед набережной другим бортом.

Как и годом ранее, помощь в приёме фотографий лётчиков-героев Великой Отечественной войны окажут сотрудники парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Сбор портретов от родственников продлится до 4 мая включительно, снимки формата А4 на самоклеющейся основе можно принести по адресу: Хабаровск, улица Дзержинского, 36, кабинет № 110. Телефон для справок — 8 (4212) 31-63-11. На аэродроме Калинка 5 мая в 13.00 пройдёт наклеивание фотографий на фюзеляжи самолётов. Как рассказала Ирина Купченко, несмотря на огромное желание провести аналогичную акцию в других российских регионах, аэроклуб Хабаровска в этом году останется единственным, кто повторит мероприятие Памяти. Среди участников акции — двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России , заслуженный мастер спорта Владимир Котельников , президент краевой федерации авиационного спорта, чемпион мира по авиационной акробатики Игорь Турик и другие знаменитые лётчики.

— С каждым годом просто необходимо постоянно напоминать о Великой Отечественной войне, если мы не будем помнить прошлое — то и будущего не будет, — так в прошлом году комментировал событие Игорь Турик. — Мне так кажется, что о войне, о тех событиях, о тех героях, нужно как можно сильнее и громче кричать. Я вырос в Советском Союзе, но сейчас вижу, что мы дальше пошли не вверх, а вниз, не всё молодое поколение знает и понимает историю. Я недавно вернулся из-за границы и там не помнят, что это была за война, сколько было бед, и каких жертв стоила нам Победа.