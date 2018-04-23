Челябинские экологи: 60 процентов топлива в городе не соответствуют нормам

Как рассказал Виталий Безруков , общественники попытались привлечь внимание к качеству автомобильного топлива, как одной из составляющих общей экологической проблемы Челябинска . Напомним, по официальным данным доля выбросов автотранспорта в общем числе загрязняющих веществ в городе доходит до 40 процентов, однако единственной общеизвестной мерой, на которую пошли местные власти, является ограничение движения автотранспорта в период НМУ и недопуск в центр города большегрузных фур. Основное внимание властей Южного Урала, контролирующих органов и общественности направлено на экологические мероприятия промышленников, а не поставщиков бензина.

«Лаборатория «Научно-технического центра» предоставила нам данные по более чем 10 тысячам проб, отобранных в 2014-17 годах, — рассказал Виталий Безруков. — Наши активисты отобрали 30 проб на разных АЗС по Челябинску в конце 2017 года. Из 30 отобранных проб на автозаправках только четыре соответствовали нормам, остальные 26 по сере превышали предельно допустимую концентрацию в 2 — 700 раз. Зачастую вместо дизельного топлива продается печное с повышенным содержанием серы».

По данным активистов «Моей планеты», до 2004 года контролем качества топлива на АЗС занималась Нефтяная госинспекция, однако это ведомство уже много лет как упразднено. Для восстановления контроля общественники предложили региональным властям учредить лабораторию по мониторингу качества топлива. Администрации Челябинска предложили сделать одним из критериев при закупке топлива для муниципального транспорта сертификаты качества и лабораторный анализ проб бензина и солярки. Кроме того, Безруков анонсировал разработку сервиса, где автолюбители смогут оставлять жалобы на АЗС с некачественным топливом.