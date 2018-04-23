Татарстан вошел в число самых благоустроенных регионов России

Сейчас Минстрой занимается подготовкой специальных стандартов благоустройства муниципальных образований и стандартов, по которым будут развиваться общественные пространства.

Ранее «ФедераПресс» сообщал о том, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили муниципалитеты, где власти наплевательски отнеслись к учету мнения граждан при благоустройстве территорий, и многие просто не знали о том, что проводится такое голосование.