Татарстан вошел в число самых благоустроенных регионов России 

В число самых благоустроенных регионов России также вошли Москва, Санкт-Петербург и Башкортостан, кроме того есть благоустроенные города в Московской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае, пишут «Известия».
Сейчас Минстрой занимается подготовкой специальных стандартов благоустройства муниципальных образований и стандартов, по которым будут развиваться общественные пространства.
Ранее «ФедераПресс» сообщал о том, что активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили муниципалитеты, где власти наплевательски отнеслись к учету мнения граждан при благоустройстве территорий, и многие просто не знали о том, что проводится такое голосование.
Отметим, что Татарстан также назван лучшим в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ».