Транспортная полиция начнет патрулирование акватории и причалов Москвы-реки с 24 апреля

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин.

«В связи с началом навигационного сезона 24 апреля, предусмотрено несение сотрудниками транспортной полиции службы на водных объектах с целью обеспечения безопасности. Расчеты сил и средств проходят финальную доработку, но могу сказать точно, что вся центральная часть Москвы и ближние пригороды будут патрулями перекрыты. Наряды будут работать как на катерах, так и на причалах, а при необходимости — будут сопровождать прогулочные теплоходы», — сообщил А. Тарушкин.

По его словам, особое внимание сотрудников органов внутренних дел на транспорте будет уделяться сопровождению теплоходов с организованными группами, в первую очередь, детскими.