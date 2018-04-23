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Транспортная полиция начнет патрулирование акватории и причалов Москвы-реки с 24 апреля
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Транспортная полиция начнет патрулирование акватории и причалов Москвы-реки с 24 апреля 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин.
«В связи с началом навигационного сезона 24 апреля, предусмотрено несение сотрудниками транспортной полиции службы на водных объектах с целью обеспечения безопасности. Расчеты сил и средств проходят финальную доработку, но могу сказать точно, что вся центральная часть Москвы и ближние пригороды будут патрулями перекрыты. Наряды будут работать как на катерах, так и на причалах, а при необходимости — будут сопровождать прогулочные теплоходы», — сообщил А. Тарушкин.
По его словам, особое внимание сотрудников органов внутренних дел на транспорте будет уделяться сопровождению теплоходов с организованными группами, в первую очередь, детскими.
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