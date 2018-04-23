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Полиция будет патрулировать акватории и причалы Москвы-реки
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Полиция будет патрулировать акватории и причалы Москвы-реки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
С началом летней пассажирской навигации по Москве-реке, открывающейся 24 апреля, транспортная полиция приступит к патрулированию акватории и причалов своей зоны ответственности, передает сайт argumenti.ru.
Сейчас расчеты сил и средств московской транспортной полиции проходят финальную доработку. «Могу сказать точно, что вся центральная часть Москвы и ближние пригороды будут перекрыты патрулями», — сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ЦФО Александр Тарушкин.
Патрульные наряды полиции будут работать на катерах и причалах. При необходимости предусмотрено сопровождение прогулочных теплоходов. Особое внимание будет уделяться экскурсионным теплоходам с организованными группами, в первую очередь детскими.
Первые прогулочные теплоходы пойдут по Москве-реке уже завтра, 24 апреля. А 12 мая состоится торжественное открытие летней навигации. В этот день в Парке Горького гостей ждет праздничная программа и яркое зрелище — парад судов. В этот день планируется спуск на воду около 50 судов.
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