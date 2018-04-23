Полицейский-стажер помог студентке музыкального училища вернуть флейту

Стажер полиции помог вернуть 18-летней студентке Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена утерянную флейту, которую ей подарили в музыкальной школе за отличную учебу.

В полицию девушка обратилась в начале марта. Она рассказала, что возвращаясь домой на трамвае, забыла кофр с флейтой в вагоне. Помочь найти инструмент было поручено стажеру Михаилу Баханову. Начинающий сыщик разыскал трамвай, в котором ехала девушка и установил, что флейту забрала кондуктор. Женщина хотела передать его в бюро находок трамвайного депо, но из-за нехватки времени не успела.

Кстати, стоимость инструмента составляет ни много, ни мало — 65 тыс. рублей. Девушка уже даже отчаялась найти свою пропажу и собирала деньги на новую флейту. Когда Михаил сообщил, что инструмент нашелся, девушка обрадовалась и в благодарность исполнила мелодию прямо в отделе полиции.

Руководству же транспортного предприятия полицейские напомнили о необходимости сдачи найденных в вагонах вещей в администрацию предприятия и бюро находок.